Последнее обновление: 26.01.2025 15:26

За 2024 год в Минске построено 11,1 тыс. новых квартир

В 2024 году в Минске организациями всех форм собственности построено 11,1 тыс. новых квартир.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, введено в эксплуатацию 662,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 123,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 18,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 104,4 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено в эксплуатацию 72,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

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