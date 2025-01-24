Последнее обновление: 24.01.2025 18:00

В Беларуси в 2024 году построено 47,3 тыс. новых квартир

В 2024 году в Беларуси организациями всех форм собственности построено 47,3 тыс. новых квартир (в 2023 году - 47,4 тыс.).

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 4390,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 427,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 832,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 508,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 575,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 35,9% от общего ввода по республике.

Организации всех форм собственности в 2023 году построили 47,4 тыс. новых квартир,

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