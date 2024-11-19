В Беларуси за январь-октябрь построено 30,4 тыс. новых квартир

В январе-октябре 2024 г. в Беларуси организациями всех форм собственности построено 30,4 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 2980,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан введено в эксплуатацию 992,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 631,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 122 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 37,6% от общего ввода по республике.