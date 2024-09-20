За январь-август в Минске построено 4,9 тыс. новых квартир

МИНСК, 20 сентября. В январе-августе 2024 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 4,9 тыс. новых квартир.

Как сообщает Главное статистическое управление по Минску, введено в эксплуатацию 290,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 50,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 17,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 43,3 тыс. квадратных метров.