За январь-октябрь в Минске построено 5,7 тыс. новых квартир

В январе-октябре 2024 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 5,7 тыс. новых квартир.

Как сообщает Главное статистическое управление по Минску, введено в эксплуатацию 355,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 59 тыс. квадратных метров общей площади, или 16,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 48,4 тыс. квадратных метров.