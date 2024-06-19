За пять месяцев в Беларуси построено 12,7 тыс. новых квартир

В январе-мае 2024 г. организациями всех форм собственности построено 12,7 тыс. новых квартир, сообщил Белстат.

По данным ведомства, введено в эксплуатацию 1225,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 383,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 31,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 246,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 457,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 37,3% от общего ввода по республике.