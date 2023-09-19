Последнее обновление: 19.09.2023 18:05

В Беларуси в январе-августе построили 23,2 тыс. квартир

В январе-августе 2023 г. организациями всех форм собственности построено 23,2 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 2164,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 831,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 38,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 595 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 747,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 34,5% от общего ввода по республике.

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