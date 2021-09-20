Последнее обновление: 20.09.2021 20:29

В Беларуси за январь-август построено 29,2 тыс. новых квартир

В январе-августе 2021 г. организациями всех форм собственности построено 29,2 тыс. новых квартир., сообщает Белстат.

Согласно информации, введено в эксплуатацию 2 519,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 040 тыс. квадратных метров общей площади, или 41,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 763,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 730,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29% от общего ввода по республике.

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