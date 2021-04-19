Последнее обновление: 19.04.2021 18:23

За январь-март жилищное строительство в Беларуси выросло на 18%

В первом квартале 2021 года в Беларуси построили на 18% больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Национального статистического комитета, в январе-марте 2021 г. организациями всех форм собственности построено 12,9 тыс. новых квартир.

Введено в эксплуатацию 1 127,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 441,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 39,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 322 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 212,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 315,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28% от общего ввода по республике.

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