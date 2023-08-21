Последнее обновление: 21.08.2023 19:12

За январь-июль в Беларуси построена 21 тыс. новых квартир

В Беларуси в январе-июле 2023 г. организациями всех форм собственности построено 21 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 1937,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 755 тыс. квадратных метров общей площади, или 39% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 547,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 657,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 33,9% от общего ввода по республике.

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