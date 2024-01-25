В 2023 году в Беларуси построено 47,4 тыс. новых квартир

В 2023 году организациями всех форм собственности построено 47,4 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 4 193,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 589,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 37,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 1 049,1 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 679,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 361,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 32,5% от общего ввода по республике.