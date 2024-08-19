Последнее обновление: 19.08.2024 16:38

За 7 месяцев в Беларуси построено 20,3 тыс. новых квартир

В Беларуси за январь-июль 2024 г. организациями всех форм собственности построено 20,3 тыс. новых квартир.

Как сообщает Белстат, введено в эксплуатацию 1906,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 636,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 412,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 674,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 35,4% от общего ввода по республике.

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