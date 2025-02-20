В Минске за январь 2025 года построено 0,1 тыс. новых квартир

В январе 2025 г. в Минске организациями всех форм собственности построено 0,1 тыс. тыс. новых квартир.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, введено в эксплуатацию 8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 7,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 92,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 4,1 тыс. квадратных метров.