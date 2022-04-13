Vitol Group обещает прекратить торговлю нефтью из России к концу 2022 года

Крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group к концу года планирует прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами из России, если не будет иных распоряжений, сообщил представитель компании агентству Bloomberg.

Объемы перепродаваемой компанией российской нефти «значительно сократятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», добавили в Vitol Group.

Reuters в конце марта сообщал, что компания прекратила спотовые закупки российской нефти, но выполняет заключенные долгосрочные контракты.

Глава азиатского подразделения Vitol Майк Мюллер в начале марта заявил о риске для глобальных нефтяных рынков из-за перебоев с поставками из России и Ливии. «У нас впереди много неожиданных поворотов», — предупредил он, передает РБК.

По данным Reuters, в прошлом году чистая прибыль Vitol Group могла стать рекордной, составив немногим более $4 млрд.

Около месяца назад — 8 марта — от закупок российской нефти отказались Shell и BP. В последней указали, что не намерены заключать новые контракты на поставку нефти из России кроме случаев, когда «существовала бы угроза безопасности поставок энергоносителей». В конце февраля в BP предупредили, что продадут долю в «Роснефти» и выйдут из трех совместных предприятий. Экс-глава BP Роберт Дадли и главный исполнительный директор Бернард Луни покинули совет директоров «Роснефти».

В Shell тогда же заверили, что закупки нефти российского происхождения прекратятся «незамедлительно». В компании добавили, что изменят цепочки поставок сырой нефти для исключения российской нефти «в тесной консультации с правительствами».

Спустя два дня аналогичное решение приняли в крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni. Компания приостановила заключение новых контрактов по закупке в России нефти и нефтепродуктов, а также объявила о намерении продать свою долю (50%) в русско-турецком газопроводе «Голубой поток».