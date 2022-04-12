Последнее обновление: 12.04.2022 11:13

Nokia уходит из России

Компания Nokia объявила, что уходит с российского рынка из-за военной агрессии РФ против Украины.

"С первых же дней вторжения для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие на российском рынке невозможно", - говорится в официальном заявлении компании.

В Nokia сказали, что глобально по ее позициям это решение не ударит, поскольку на Россию приходится лишь около 2% ее рынка.

Компания обещает позаботиться о своих сотрудниках, а также "по гуманитарным соображениям" будет заниматься сервисным обслуживанием своего оборудования.

Ранее об уходе из России объявила компания Ericsson.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование