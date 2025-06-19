Российский министр заявил о стоящей на грани рецессии экономике

Экономика России находится на грани перехода в рецессию. Об этом заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр экономического развития Максим Решетников.

«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», - заявил министр, выступая на сессии «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» (цитата по РБК).

«Я сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений», - добавил Решетников, отвечая на вопрос, удастся ли России «не свалиться» в рецессию.