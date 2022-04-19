Компания Henkel объявила об уходе из России

Производитель бытовой химии и товаров для ремонта германская компания Henkel заявила о прекращении всей деловой активности в России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении компании.

«На фоне текущих событий, связанных с войной в Украине, компания Henkel приняла решение о выходе из бизнеса в России. В настоящее время идет подготовка к этому», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что намерены произвести выход из бизнеса в России «упорядоченно». «Тем временем, 2,5 тыс сотрудников Henkel в России будут продолжать работать и получать зарплату», — сообщает компания.

В Henkel также заявили, что пока не могут оценить «финансовые последствия» из-за ухода с российского рынка, передает РБК.

В начале марта Henkel объявила, что останавливает инвестиции в России. «Мы полностью соблюдаем все санкции в отношении России и ее правительства, финансового сектора. Помимо санкций мы заморозим все будущие инвестиции в Россию, например для расширения площадок», — заявила тогда компания.

Также Henkel приостановила размещение рекламы в российских государственных СМИ и спонсорскую активность. Вместе с тем компания сообщила, что продолжит поставлять товары первой необходимости в Россию, в том числе товары личной гигиены.

4 апреля в компании подтвердили, что продолжат работу в России, но заявили, что менеджмент компании будет следить за изменением геополитической ситуации и при необходимости «примет дальнейшие меры».