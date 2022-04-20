Последнее обновление: 20.04.2022 09:12

Toshiba объявила о приостановке приема заказов и инвестиций в Россию

Японская корпорация Toshiba приостанавливает прием заказов и инвестиции в Россию из-за военного вторжения РФ в Украину, говорится в заявлении на сайте компании.

«В ответ на ситуацию в Украине группа Toshiba <...> приостановила прием заказов и инвестиции в Россию. Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта», — сказано в сообщении.

Кроме того, компания намерена перечислить 100 млн йен в комиссию ООН по делам беженцев и в Japan Platform — НКО, которое занимается гуманитарной помощью.

По данным компании, доля России в общем доходе за первый квартал 2022 года составляет 0,2%. Общий доход компания Toshiba оценивает в 3,340 млн йен.

«Хотя влияние на наш бизнес в целом минимально, мы незамедлительно сообщим о любом существенном влиянии на производительность Toshiba Group, которое может быть вызвано изменениями в текущей ситуации», — заявили в компании, передает РБК.

Ранее экспорт своей продукции в Россию приостановили пять японских компаний — Panasonic, Hitachi Construction Machinery, Komatsu, Tadano и Yamaha Motor. Компании приняли такое решение из-за экономических и логистических трудностей.

Ранее по теме


<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование