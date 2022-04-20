Toshiba объявила о приостановке приема заказов и инвестиций в Россию

Японская корпорация Toshiba приостанавливает прием заказов и инвестиции в Россию из-за военного вторжения РФ в Украину, говорится в заявлении на сайте компании.

«В ответ на ситуацию в Украине группа Toshiba <...> приостановила прием заказов и инвестиции в Россию. Мы продолжим следить за ситуацией и очень надеемся на скорейшее прекращение конфликта», — сказано в сообщении.

Кроме того, компания намерена перечислить 100 млн йен в комиссию ООН по делам беженцев и в Japan Platform — НКО, которое занимается гуманитарной помощью.

По данным компании, доля России в общем доходе за первый квартал 2022 года составляет 0,2%. Общий доход компания Toshiba оценивает в 3,340 млн йен.

«Хотя влияние на наш бизнес в целом минимально, мы незамедлительно сообщим о любом существенном влиянии на производительность Toshiba Group, которое может быть вызвано изменениями в текущей ситуации», — заявили в компании, передает РБК.

Ранее экспорт своей продукции в Россию приостановили пять японских компаний — Panasonic, Hitachi Construction Machinery, Komatsu, Tadano и Yamaha Motor. Компании приняли такое решение из-за экономических и логистических трудностей.