Делегации наработали достаточно материала для встречи Зеленского и Путина

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что делегации имеют достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге по результатам первого раунда переговоров с РФ в Стамбуле.

"Мы считаем, что уже у нас наработано достаточно материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации", - отметил Арахамия.

По его словам, такое предложение уже отправили РФ и ждут ответа.