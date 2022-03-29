Украина назвала потенциальные страны-гаранты безопасности, Беларуси в списке нет

Украина видит среди гарантов безопасности государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран.

Об этом по итогам переговоров с РФ в Стамбуле заявил глава делегации, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия.

“Кого мы видим среди гарантов - это, в первую очередь, страны Совбеза ООН: и Великобритания, и КНР, и Российская Федерация также туда входит, но мы отдельно по этом будем говорить, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль”, - сказал Арахамия.

По его словам, Украина предлагает сделать свободное присоединение к договору гарантий.

“Конечно, у нас есть неурегулированные вопросы с ОРДЛО, по АРК и Севастополю, поэтому международные гарантии безопасности временно не будут работать на этой территории для того, чтобы гаранты действительно могли активировать эти гарантии. Мы сейчас общаемся в официальной коммуникации со многими странами-гарантами, видим реальную заинтересованность, некоторые страны уже дали предварительное согласование, но мы ждем официальных сообщений”, - отметил он.