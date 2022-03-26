Россия нанесла ракетные удары по Львову

В результате ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали", - сообщил Садовый.

По его словам, продолжается тушение пожаров. В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала. На местах работают соответствующие службы. Известно о 5 пострадавших.

“Сегодня было два попадания по объектам критической инфраструктуры, один из которых попал в нефтебазу в самом городе Львове, в жилом квартале, второй - по объекту военной инфраструктуры, по завода который также находился в жилом массиве. По каждому из них было нанесено по два удара”, - сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Ракетные удары по городу Львов - это попытка напугать украинцев и иностранных дипломатов, заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

“Ракетные удары русских по городу Львов - это попытка напугать украинцев, дипломатов демократических стран, которые находятся в городе. Украину точно не испугать такими преступлениями россиян, а западным партнерам хочу в очередной раз сказать - закройте небо, покажите силу, такую, как показывает украинская армия в борьбе с российской”, - призвал Ермак.