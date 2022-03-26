Макрон анонсировал операцию по эвакуации из Мариуполя

Франция совместно с Турцией и Грецией намерена провести гуманитарную операцию по эвакуации из Мариуполя «всех желающих».

Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам европейского саммита, передает Le Monde.

«[Эта операция будет проводиться] совместно с Турцией и Грецией для эвакуации всех желающих покинуть Мариуполь. Мы организуем все в наилучших возможных условиях», — рассказал Макрон.

Он также сообщил, что в течение ближайших 48–72 часов он обсудит этот вопрос с Путиным, передает РБК.