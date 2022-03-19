Российским и белорусским дипломатам запрещен вход в помещения Европейского парламента

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола объявила в пятницу, что российским и белорусским дипломатам запрещен вход в помещения парламента.

"На сегодня дипломатическому и правительственному персоналу России и Беларуси запрещено входить в помещения Европарламента. В Доме демократии нет места для тех, кто стремится разрушить демократический порядок", - заявила Роберта Метсола, передает УНН.

Ранее Метсола высказалась за скорейшее уменьшение зависимости Европы от российских энергоресурсов, поскольку это является косвенным финансированием вооруженной агрессии РФ.