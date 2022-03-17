Байден назвал Путина военным преступником

Президент США Джо Байден после недолгого раздумья назвал Владимира Путина «военным преступником».

Отвечая на вопрос журналистки, готов ли он «после всего, что мы видели» в Украине, назвать Путина военным преступником, Байден сначала ответил отрицательно и отошел, однако через несколько минут вернулся, подошел к журналистке и переспросил у нее вопрос, а затем сказал: «Он военный преступник».

В Кремле заявили о недопустимой и непростительной риторике Байдена.

«Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — сказал представитель Кремля Песков.