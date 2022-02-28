Последнее обновление: 28.02.2022 10:51

Пентагон ответил на ядерное бряцание Путина

Пентагон отреагировал на решение Путина привести российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

Как сообщил чиновник Пентагона, имя которого в ведомстве не называется, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным таких решений, передает УНН.

“У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений”, — сказал он.

Также он отметил, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины.

По его мнению, это эскалация, потому что потенциально задействуются силы, которые в случае просчета могут сделать ситуацию намного более опасной.

“Мы по-прежнему уверены в своей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, в том числе в сфере стратегического сдерживания”, — заявил чиновник Минобороны США.

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