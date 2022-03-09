ЦРУ называет Путина упрямым, но не сумасшедшим

Центральное разведывательное управление США не считает, что российский президент сошел с ума, называет его упрямым.

"Президент Путин не сумасшедший, но его взгляды стали более твердыми. Из-за его растущей изоляции и отчуждения от окружения с ним стало очень трудно иметь дело. Поступки и действия Путина должны развеять любое сомнение в его намерениях захватить Украину. Однако события последней недели воспрепятствовали его планам», - заявил директор ЦРУ Уильям Бернз в комментарии New York Times.

«В первую очередь благодаря украинцам, их храбрости и уму, а также силе их лидеров, что ошеломило и смутило его. Его расстроила реакция Запада и единство союзников в НАТО, особенно некоторые решения, принятые немецким правительством. Я считаю, что он также был озадачен низкой боеспособностью собственной армии", - сказал Бернз.

Также Бернз добавил, что россияне когда-нибудь осознают причину и последствия российско-украинской войны, но это произойдет нескоро. Население РФ не понимает настоящего масштаба угроз из-за пропаганды и тотальной цензуры в СМИ. Однако большие потери военных могут изменить настроения россиян, передает УНИАН.

Бернз сказал, что по данным американской разведки, в России арестовали 13-14 тысяч митингующих против войны с Украиной, что весьма немало для репрессивного общества.