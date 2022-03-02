Последнее обновление: 02.03.2022 11:30

Последняя крупная студия Голливуда отменила премьеры в России

Universal Pictures временно остановила запланированные показы в российских кинотеатрах, сообщил представитель кинокомпании, пишет The Holywood Reporter.

«В связи с продолжающимся гуманитарным кризисом на Украине Universal Pictures приостановила запланированные кинопоказы в России», — говорится в заявлении.

Российские кинотеатры должны были показать мультфильм «Плохие парни» от Universal 24 марта, а фильм «Скорая помощь» Майкла Бэя — 7 апреля, передает РБК.

Ранее Disney приостановила выход и прокат всех своих фильмов в кинотеатрах России. Warner Bros.и Sony отменили прокат «Бэтмена» и «Морбиуса». Paramount сняла с проката весенние премьеры.

Позже BBC Studios решила «прекратить лицензирование контента для российских пользователей». «Яндекс» закупал у нее форматы сериалов и фильмов для производства с декабря 2019 года. Принадлежащий «Яндексу» видеосервис «Кинопоиск» с 2020 года получил доступ более чем к ста часам контента британской студии.

Такие меры киностудии приняли на фоне военного вторжения России в Украину.

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