Власти США вводят блокирующие санкции в отношении оборонного сектора России, рестрикции затронут 22 организации.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

Как в нем отмечается, Госдепартамент "вводит масштабные санкции против российского оборонного сектора". "Вследствие этих мер компании России, занимающиеся разработкой и производством вооружений, понесут значительные издержки, - говорится в заявлении. - В целом санкции затронут 22 структуры, связанные с оборонной сферой, в том числе фирмы, выпускающие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники для российской армии".

В сообщении уточняется, что США стремятся "ослабить оборонный сектор и военную мощь России на годы вперед", а также принять меры против "наиболее важных источников дохода" страны.

Администрация США в координации со своими союзниками и партнерами вводит дополнительные санкции против организаций, "поддерживающих Вооруженные силы России и Беларуси". Среди попавших в список организаций числится Минобороны Беларуси, передает ТАСС..

"Министерство торговли в координации с межведомственными партнерами включает в черный список организации, которые участвовали, содействовали или иным образом поддерживали российские и белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы и/или военные и оборонные исследования и разработки. Эти действия обеспечат, чтобы военные, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получили американские товары, технологические товары и технологии, которые могут быть использованы для поддержки российского технического обслуживания и инноваций", - утверждают в Белом доме.