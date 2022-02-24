США ввели санкции против крупнейших российских банков

США ввели новый пакет санкций в отношении России в связи вторжением в Украину, включающий рестрикции в отношении банков, предприятий, финансовых операций и экспорта, а также ряда физических лиц.

Как следует из документа на сайте Минфина США, санкции введены против Сбербанка, ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка и дочерних структур перечисленных банков. При этом ведомство отвело 30 дней на закрытие корреспондентских счетов Сбербанка.

Санкции введены на все операции, предоставление финансирования и другие операции с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней и новыми акциями» 13 компаний РФ : Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Газпром", "Газпром нефть", "Транснефть", "Ростелеком", "Русгидро", "Алроса", "Совкомфлот", РЖД, Альфа-банк и Московский кредитный банк.

Вводятся меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, ограничивающие экспорт в Россию компьютеров, полупроводников, оборудования для защиты информации.

США ввели санкции Патрушева, Сечина и Иванова и их сыновей, а также против членов руководства Сбера и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева.