Великобритания расширила санкционный режим против России

Власти Великобритании 10 февраля приняли закон, существенно расширяющий санкционный режим в отношении России.

Поправки в закон об антироссийских санкциях вступили в силу сегодня, следует из официального вестника правовой информации Великобритании, передает РБК.

Законодательное изменение заключается в добавлении к легальным критериям, по которым российские физические и юридические лица могут быть внесены в британский санкционный список, кардинально нового и широкого критерия: лицо, вовлеченное в «получении выгоды от правительства России или поддерживающее правительство России».

Прежде такой критерий был один: чтобы британские власти могли ввести санкции, лицо должно быть причастно к действиям по «дестабилизации Украины или подрыву ее территориальной целостности, суверенитета или независимости.

Новый критерий не имеет прямого отношения к действиям России по отношению к Украине и не подразумевает прямой связи между «преступлением» и «наказанием». Например, будущие санкции теоретически могут быть введены против российской компании из одного из стратегических секторов в качестве стимула для России (с точки зрения Великобритании) прекратить дестабилизирующую деятельность на Украине. Заявленной целью британских санкций остается «мотивировать Россию на прекращение действий по дестабилизации Украины или подрыву ее территориальной целостности, суверенитета или независимости».

Расширение санкционного режима носит потенциальный характер. Никаких конкретных мер в рамках новых полномочий Лондон не ввел. 31 января МИД Великобритании анонсировал расширение перечня оснований для введения санкций против России «из-за ее агрессии в отношении Украины». Поправки расширят возможности для применения санкций против лиц и частных компаний, приближенных к Кремлю, однако эти изменения не подразумевают автоматического введения санкций, подчеркнули тогда в британском правительстве.

Новый критерий для санкций расшифровывается в законе так: вести бизнес как организация, аффилированная с правительством России; вести бизнес, экономически значимый для правительства России; вести бизнес в секторе, стратегически значимом для правительства России; владеть, или контролировать, или быть директором организации, аффилированной с правительством России, или организации, экономически значимой для правительства России или работающей в стратегическом секторе российской экономики.

При этом под «правительством России» понимается институт президентства, включая администрацию президента, а также председатель российского правительства и вице-премьеры, любые федеральные министерства, вооруженные силы и правоохранительные органы, Банк России.

Под организации, аффилированные с правительством, подпадают и те, в которых российское правительство владеет миноритарным пакетом акций, а также получающие прямое или непрямое финансирование от РФПИ или ФНБ. Наконец, «стратегические сектора» — это российские химический, строительный, оборонный, электронный, энергетический, добывающий сектора, а также отрасли финансовых услуг, информационно-коммуникационных и цифровых технологий, транспорта.