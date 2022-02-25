Россия ответила на санкции Великобритании против Аэрофлота

Росавиация запретила британским самолетам использовать воздушное пространство России, в том числе для транзитных полетов.

Ограничение вступило в силу с 11:00 25 февраля, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании», — говорится в сообщении.

В Росавиации рассказали, что накануне направили Лондону предложение обсудить ограничение на полеты российских самолетов над Великобританией, однако сегодня утром получили отрицательный ответ.

Накануне, 24 февраля, из-за военной операции России на Украине Лондон ввел санкции в отношении страны, под которые попал и «Аэрофлот», которому запретили летать в Британию. Тогда в Росавиации заявили о праве зеркального ответа на ограничения со стороны Великобритании.