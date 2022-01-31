Кремль пригрозил отомстить Британии за конфискацию недвижимости олигархов

Заявления властей Британии о планах конфисковать лондонскую недвижимость прокремлевских олигархов вызывают обеспокоенность и не останутся без ответа, предупредил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, угрозы, прозвучавшие от имени главы британского МИДа Лиз Трасс, являются прямой атакой на бизнес и демонстрируют «изрядную непредсказуемость Лондона», которая заботит не только Кремль, но все европейское сообщество.

«Это очень тревожные заявления. Англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряженность на европейском континенте. Здесь нам, европейцам, есть, о чем задуматься. Когда, например, страна, находящаяся за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома, это не верно, и до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаю, ситуацию вряд ли удастся исправить», - заявил Песков, передает finanz.ru.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в Кремле не считают озвученные Трасс меры санкциями.

«Нужно называть вещи своими именами: санкции это нечто легитимное, оформленное решением Совета безопасности ООН, а в данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес», - заявил Песков.

Ответные меры России будут «сформулированы исключительно исходя из наших потребностей, если потребуется», добавил он.

О том, что британские власти могут изъять собственность богатейших россиян, пустивших корни в Соединенном королевстве, Трасс сообщила в воскресенье.

Для этого, по ее словам, готовится расширение законодательства о санкциях, которое позволит вводить меры против любого связанного с Кремлем лица, даже не вовлеченного в агрессию против Украины напрямую.