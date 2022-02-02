США не хотят конфронтации с Россией, но особых компромиссов не будет

Испанская газета El País опубликовала полный текст ответов США и НАТО по предложенным Россией в декабре гарантиям безопасности.

Речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах, сообщает РБК.

В ответе со стороны США сказано, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине, а также начать диалог по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, США готовы:

- обсудить с Россией меры укрепления доверия при проведении учений в Европе;

- воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;

- начать диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии;

- продолжить работу в рамках Совета Россия-НАТО;

- продолжать обсуждение вопросов безопасности и их интерпретации со стороны России;

- дать доступ российским инспекциям к объектам ПРО в Румынии в обмен на осмотр российских объектов;

- включить новые виды ядерных систем в дальнейшие соглашения по контролю над вооружениями;

- рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с Россией на море и в воздухе.

«Позиция правительства США заключается в том, что прогресс по этим вопросам [разоружения и двустороннего доверия] может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины», — сказано в ответах со стороны США.

Американцы также отметили, что именно Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества двух стран, и «бросила вызов основополагающим принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности». Кроме того, Вашингтон предупредил, что дальнейшее наращивание Россией своих военных сил или агрессия против Украины приведет к аналогичным шагам со стороны США и их союзников.

При этом НАТО в своих ответах заявило, что не хочет конфронтации с Россией, но не пойдет на компромисс по принципиальным для себя вопросам. «НАТО не добивается конфронтации. Но мы не можем пойти на компромиссы по принципам, на которых основываются наш альянс и безопасность в Европе и Северной Америке, и мы не пойдем», — сказано в документе.

Также Североатлантический альянс предложил:

- возобновить исполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ);

- воздержаться от испытаний противоспутникового и гиперзвукового оружия;

- возобновить работы представительств в Брюсселе и Москве и продолжать использование существующих военных каналов коммуникаций.