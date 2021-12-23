Последнее обновление: 23.12.2021 09:40

США заявили об отсутствии "агрессивных намерений" в отношении России

США указали на отсутствие "агрессивных намерений" в отношении России, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки.

По ее словам, у Соединенных Штатов "существует открытая линия для дипломатических дискуссий и взаимодействия с Россией", которые США "рассчитывают и надеются" продолжить.

"НАТО - это оборонительный альянс. У нас нет агрессивных намерений в отношении России", - отметила Псаки. "Агрессия, которую мы наблюдаем на украинской границе, и воинственная риторика - односторонние, думаю, что каждый может видеть это", - уверена пресс-секретарь Белого дома.

Между тем в американском Госдепартаменте указали, что "Россия продолжает эскалацию и не отказалась от наращивания войск" на границе с Украиной.

Вашингтон и его союзники "внимательно" следят за ситуацией, сказал представитель американcкого внешнеполитического ведомства агентству AFP, повторив предупреждение о том, что "любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется".

Представитель Госдепа также добавил, что Вашингтон в январе готов приступить к снижению напряженности дипломатическими методами "по многочисленным каналам".

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