Байден пригрозил Путину жесткими экономическими санкциями

Президент США Джо Байден в ходе видеосаммита с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря, пригрозил "жесткими санкциями, в том числе экономическими" в случае военной эскалации конфликта с Украиной.

Байден выразил "глубокую обеспокоенность" как американской администрации, так и союзников США, вызванную стягиванием российских войск к границе с Украиной, сообщил Белый дом.

По информации Вашингтона, Байден и Путин также обсудили темы кибербезопасности и атомного конфликта с Ираном. Переговоры длились чуть более двух часов. После видеосаммита Джо Байден намерен обсудить его результаты с европейскими союзниками, сообщили в администрации США, передает DW.

Между тем Вашингтон согласовал с Германией закрытие газопровода "Северный поток - 2" в случае военной агрессии РФ против Украины. О такой мере сообщил представитель администрации США в Конгрессе, пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

В свою очередь Кремль сообщил, что Путин на переговорах с Байденом заявил об опасных попытках НАТО освоения украинской территории. Он "высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", пишет ТАСС. Кроме того, Путин выступил с инициативой "обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипломатических миссий", указывает "Интерфакс".

Стороны также выразили намерение "продолжить диалог и необходимые контакты", а также подчеркнули важное значение диалога по борьбе с киберпреступностью, заявили далее в Москве.

Видеосаммит Байдена и Путина состоялся на фоне угрозы эскалации конфликта на востоке Украины. Переговоры проходили в режиме, закрытом для СМИ. В преддверии онлайн-встречи сообщалось, что глава Белого дома намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг значительного увеличения концентрации войск РФ близ границы с Украиной, а также предупредить Москву о серьезных для нее экономических последствиях в случае нападения на Украину.

Представитель Белого дома ранее заявил, что США и европейские союзники разработали мощный пакет санкций против России на случай такого вторжения. Согласно сообщениям СМИ, под штрафные меры могут подпасть крупнейшие российские банки, кроме того России могут ограничить возможность конвертировать рубль в доллар и другие валюты. Накануне саммита с Путиным Байден провел переговоры с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а также премьер-министрами Великобритании и Италии Борисом Джонсоном и Марио Драги.