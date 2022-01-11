Последнее обновление: 11.01.2022 14:26

США отвергли требования РФ о нерасширении НАТО

Соединенные Штаты открыты для дальнейших переговоров с Москвой по поводу размещения военнослужащих и техники у границ Украины, если и Россия будет открыта для аналогичных шагов.

Об этом заместитель госсекретаря США Венди Шерман сообщила журналистам после встречи с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, которая прошла в понедельник 10 января, в Женеве, передает DW.

По словам Шерман, обсуждение этих вопросов может состояться, к примеру, в рамках заседания Совета НАТО - Россия в Брюсселе в среду. В то же время представитель США вновь отвергла требования России относительно гарантий нерасширения НАТО.

Американская сторона "твердо" сопротивляется предложениям, которые, по мнению Запада, являются неприемлемыми, сказала Шерман.

"Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для альянса. - подчеркнула она. - Мы не откажемся от двухстороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с США, и мы не будем принимать решений об Украине без Украины, о Европе без Европы или о НАТО без НАТО".

При этом Шерман вновь пригрозила, что нападение России на Украину не пройдет для Москвы без серьезнейших последствий.

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