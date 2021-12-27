Россия отводит 10 тысяч солдат от Украины накануне переговоров с НАТО

Россия отводит часть сил, размещенных близ границы с Украиной, на фоне требований Запада о деэскалации для начала переговоров по гарантиям безопасности с НАТО и США.

Более 10 тысяч солдат войск Южного военного округа (ЮВО) отправляются в места постоянной дислокации с полигонов, расположенных в том числе в Крыму, Ростовской и Волгоградской областях, сообщила в субботу, 25 декабря, пресс-служба Минобороны.

Батальонные тактические группы и тактические группы всех соединений и воинских частей ЮВО в течение месяца проходили «подготовку в боевых условиях», целью которой было «боевое слаживание отделений, экипажей и расчетов», говорится в релизе пресс-службы ЮВО, передает finanz.ru

Приказ об отведении войск был отдан на фоне подготовки первого за 2,5 года совета Россия-НАТО (СРН). Как сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтберг, заседание может состояться в начале 2022 года.

Москва получила предложение Североатлантического альянса и рассматривает его, сообщили ТАСС в воскресенье в МИД РФ. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, сроки, модальности, формат и состав российской делегации сейчас прорабатываются.

Источники Bloomberg в администрации США на середину прошлой недели оценивали численность стянутой к Украине группировки в 122 тысячи человек. Причем, по американским данным, за неделю она выросла примерно на 20 тысяч солдат.

Источники Reuters в России утверждают, что Москва активно вербует наемников, ранее воевавших в Украине и Сирии, чтобы перебросить их в ДНР и ЛНР и укрепить силы самопровозглашенных республик.

«Там аншлаг, - рассказал один из собеседников агентства. - Собирают всех, у кого есть боевой опыт».

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг вновь отказался дать прямой ответ «нет» на вопрос о том, собирается ли он нападать на Украину, вступление которой в НАТО ранее называл «красной линией».

«Не мы кому-то угрожаем. Мы что ли пришли туда, к границам США, или к границам Великобритании или куда-то? К нам пришли, и теперь еще говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО», - сказал он, добавив, что НАТО «надуло» Россию, запустив пять волн расширения, и теперь должно «немедленно» дать гарантии, что этот процесс остановится.

На следующий день после 5-часового телемарафона Путин сообщил об «безупречных» испытаниях гиперзвуковой ракеты «Цикрон» - одного из шести видов «чудо-оружия», анонсированных президентом в 2018 году.

В воскресенье пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что ракеты помогут договориться с НАТО. «Будем надеяться, ноты таким образом становятся более убедительными», - сказал Песков.