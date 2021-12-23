Контактная группа условилась возобновить режим тишины в Донбассе

Трехстороння контактная группа достигла понимания о возможности возобновления режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе", сообщил офис президента Украины.

"Достигнуто понимание о возможности возобновления режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе", - говорится в сообщении по итогам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, прошедшего в среду, 22 декабря.

"Впервые за долгое время чувствуется реальная возможность обеспечить режим тишины на линии соприкосновения", - отметил первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе Андрей Костин, передает DW.

"Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны", - подчеркнул Костин.

По его словам, эта мера особенно важна с учетом предстоящих зимних праздников. Способность гарантировать стопроцентное выполнение соответствующих обещаний и реализовать договоренности по усилению режима прекращения огня, согласованные 22 июля 2020 года, будет означать возможность пройти путем мира и по ряду других необходимых пунктов, уверен первый заместитель главы украинской делегации.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками ТКГ. Несмотря на договоренности об этих мерах, с конца февраля 2021 года в Донбассе наблюдается обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки.

Ситуация усугубилась еще больше в середине октября, после удержания наблюдателей специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в гостинице в Горловке, подконтрольной сепаратистам из так называемой "ДНР".