Глава МИД Украины предупредил Россию о «бойне» и «потоке гробов» в случае войны

Украинская армия сильнее, чем в 2014 году, и в случае вооруженного конфликта с Россией будет «бойня» с большим количеством погибших.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу Sargs.lv.

«Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на чрезвычайно большое количество погибших российских солдат, что не сравнить с 2014 годом. Это будет бойня», — заявил министр.

Кулеба считает, что такой же точки зрения придерживаются и в Москве. Россия, продолжил он, во время концентрации весной вооруженных сил у границ с Украиной развертывала наравне с другими группировками войск и военные госпитали.

«Всем понятно, что никто не формирует такие госпитали во время обычных военных учений. Это свидетельствует о том, что руководство российских вооруженных сил прекрасно осознает, что если будет приказ атаковать Украину, это уже будет война совсем другого уровня», — объяснил глава МИД Украины.

По его словам, Москва «тратила миллионы» на унижение и дегуманизацию Украины через государственные издания, но до сих пор российские власти «еще не поняли», какой будет реакция жителей России, если из Украины будет идти «нескончаемый поток гробов русских солдат».

В октябре о том, что у российско-украинской границы происходят «необычные перемещения техники», сообщила The Washington Post со ссылкой на чиновников из США и Европы. После этого Politico выложила спутниковые снимки, на которых, как утверждало издание, было видно сосредоточение танков российской армии в Смоленской области (250 км от границы с Украиной).

Через две недели The New York Times со ссылкой на источники написала о данных разведки США о потенциальном «вторжении» России на Украину. CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников отмечал, что оно может произойти в период наступления холодов.