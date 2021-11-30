Украина предупредила о возможном вторжении российских войск

Накануне встречи глав МИД стран НАТО в Риге Киев предупредил о возможном вторжении России на территорию Украины.

"При худшем сценарии Россия может попытаться подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после холодной войны в Европе, и перекроить границы силой, как это уже было в 2008 году в Грузии и в 2014 году, когда она оккупировала Крым и начала войну в Донбассе", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 29 ноября.

По словам Кулебы, у границы с Украиной размещены предположительно 115 тысяч российских военнослужащих. За несколько дней до этого в Украине говорили о 92 тысячах военнослужащих. Независимой проверке эти данные не поддаются, передает DW.

"Ситуация выглядит очень пасмурно", - сказал министр на онлайн-брифинге в Киеве. Он отметил, что большая часть военной техники находится вблизи Украины с весны, в том числе танки, артиллерия, самолеты.

По данным украинских властей, на границе и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма размещено "много военной техники, не предназначенной для обороны". "К примеру, мы видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи", - сообщил Кулеба.

Глава МИД Украины также отметил, что в случае вторжения РФ, военные действия будут происходить и в Черном море, поэтому агрессивное поведение России - это проблема не только Украины, но и ее ближайших соседей и партнеров.

"Потенциальная военная операция, предпринятая Россией, будет включать большой сегмент военных действий в Черном море, - сказал Кулеба. - Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры, на наш взгляд, должны быть так же обеспокоены планами России, как и Украина, и быть привержены сдерживанию России, как и мы. Это наша совместная проблема”.

Россия отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, напротив, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ. Встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса пройдет в Риге с 30 ноября по 1 декабря.