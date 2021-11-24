ЕС призвал Москву отменить закон о доступе товаров из Донбасса в РФ

Европейский Союз призвал Россию отменить закон о расширении доступа товаров из контролируемых пророссийскими сепаратистами регионов Донбасса на российский рынок.

Этот "закон направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей от Украины, что противоречит целям минских соглашений", - отмечается в распространенном в среду, 24 ноября, заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС.

В Брюсселе указали, что подобные односторонние меры Москвы "подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины в том числе в сфере таможенного контроля".

Они способны "усилить напряженность и закрепить статус-кво, затрудняя будущий процесс реинтеграции", подчеркивается в документе. Принятый закон ведет "только к обострению конфликта на востоке Украины", уверены во внешнеполитической службе ЕС, передает DW.

15 ноября Владимир Путин подписал указ об оказании "гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Правительству РФ поручено в течение одного месяца принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из подконтрольных России Д/ЛНР. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, в месячный срок должно быть обеспечено признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых в "ДНР" и "ЛНР", а также отменены количественные ограничения на экспорт и импорт товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории, неподконтрольные украинскому правительству, или с этих территорий.