Сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием на границе с Беларусью

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили тайник с оружием на границе с Беларусью во время антитеррористических учений в Ровенской области.

"Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Беларусью", - говорится в сообщении СБУ, передает ТАСС.

В СБУ уточнили, что тайник удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений.

Сотрудники спецслужбы изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества, два магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

Изъятые боеприпасы и средства поражения направлены на проведение взрыво-технической экспертизы.

Сотрудники СБУ продолжают следственные действия по определению источника происхождения боеприпасов, лиц, причастных к обустройству тайника, и целей его использования. По факту обнаружения тайника открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения".