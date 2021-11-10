Глава МВД Украины Денис Монастырский не исключает ситуации на украинско-белорусской границе, схожей с ситуацией на границе Беларуси и Польши.

Об этом он заявил в среду на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, передает ТАСС.

"Украина готовится к сценарию, как на белорусско-польской границе", - сказал министр.

В свою очередь секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов сообщил, что все украинские ведомства получили соответствующие указания и будут действовать адекватно в случае напряжения на украинско-белорусской границе.

"Этот вопрос был номер один, это был ключевой вопрос на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны. Все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовые документы, и всем будет указано их выполнять", - сообщил он.

Данилов, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет действовать Украина в случае напряжения на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса там, заявил, что "алгоритм действий будет адекватным в соответствии с законодательством".