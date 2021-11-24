Последнее обновление: 24.11.2021 17:42

Кабмин Украины выделил $6,5 млн на случай осложнения ситуации на границе с Беларусью

Правительство Украины выделяет около 175 млн гривен ($6,5 млн) из государственного бюджета для усиления границы страны, учитывая "непростую ситуацию на белорусско-польской границе".

Об этом заявил в среду на заседании кабинета министров премьер Денис Шмыгаль, представляя соответствующий проект решения, передает ТАСС.

"Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, мы продолжаем усиливать наши границы. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен на украинско-белорусскую границу. Должны быть готовы к любому сценарию, поэтому выделяем 175 млн гривен для усиления охранных мер украинской границы", - сказал он.

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