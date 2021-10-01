Власти Украины планируют потратить $630 млн на обустройство границы с Россией и Беларусью

Украина должна в течение 2022-2023 годов обустроить государственную границу с Россией и Беларусью, на что планируется израсходовать 17 млрд гривен (примерно $630 млн).

Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел страны Денис Монастырский, передает ТАСС.

"Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ", - цитирует Монастырского пресс-служба МВД.

По его словам, на границе появятся новые инженерные сооружения и граница будет "интеллектуальной". "Для полноценного обустройства границы Украины необходимо 17 млрд гривен", - отметил министр.

По информации пресс-службы, Монастырский уже обратился с просьбой в кабинет министров заложить соответствующую сумму в государственный бюджет Украины на 2022 год.

Еще в 2014 году премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил проект "Стена" как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тыс. километров. Планировалось, что работы будут завершены за шесть месяцев, однако сроки продлили сначала до 2018 года, затем - до 2021, а потом - до 2025 года.

В начале мая глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщал о том, что украинская сторона в рамках проекта "Стена" обустроила около 400 км противотанковых рвов на границе с Россией, а также 330 км рокадной дороги, установила 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора. По его словам, изначально стоимость проекта составляла около 143 млн долларов, затем она была уменьшена до 90 млн долларов. Как сказал Дейнеко, работы по обустройству завершаются в Харьковской области, продолжаются в Черниговской области и готовятся в Сумской.

19 мая правительство Украины внесло изменения в план мер по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, увеличив финансирование соответствующих работ за счет уменьшения финансирования по оборудованию на украинско-молдавской.

Протяженность границы Украины с Россией по суше - 1 974 км, из них 409 км на территории Донецкой и Луганской областей Киев не контролирует. Протяженность границы с Беларусью - 1 084,2 км.