Основатель Пресс-клуба: Мы писали прошение о помиловании на имя Лукашенко

Вышедшая на свободу основатель "Пресс-клуба Беларусь" Юлия Слуцкая подтвердила, что писала прошение о помиловании на имя Лукашенко, а также разъяснила суть налоговых претензий к Пресс-клубу.

«…да, мы писали прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко», - заявила Слуцкая в интервью DW, отметив, что прошения о помиловании сотрудников Пресс-клуба никак не связаны с «инициативой» Юрия Воскресенского.

«Скажу сразу: это не имеет отношение к инициативе Юрия Воскресенского. Все политические в камере получили его письмо за две недели до "Большого разговора" с Александром Лукашенко 9 августа. Но я могу сказать, что из нашей камеры никто не написал ему. Ко мне с предложением написать прошение о помиловании пришли давно, еще в начале лета. И мне достаточно трудно было принять это решение, я очень долго думала. Потом я для себя решила, что раз нам не надо никого оговаривать, мы оговариваем только себя, то мы это переживем. Важнее выйти на волю. Я передала это ребятам, мою просьбу, и так получилось, что мы приняли это предложение о помиловании», - рассказал Слуцкая.

Она разъяснила юридические нюансы освобождения из-под стражи.

«Касательно юридических формальностей, есть статья 88-1 Уголовного кодекса - это помилование на основании прекращения уголовного дела, оно может быть до осуждения. Обязательными условиями является признание вины и возмещение суммы ущерба в двукратном размере», - пояснила основатель Пресс-клуба.

«… с признанием вины было довольно сложно. У нас была такая формулировка: "мы - известные в Беларуси организаторы медийных ивентов, и мы были уверены, что мы действуем в рамках закона. Но прочитав акт, который нам предъявили, мы увидели, что наши действия могут трактоваться и как сдача помещений в аренду. Поэтому мы признаем вину". Получается, наше обвинение (статья 243 УК - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. - Ред.) было связано с мероприятиями, которые мы организовывали. Если мы делаем ивенты, то имеем право на упрощенную систему налогообложения - 5% со всего оборота, а если сдаем в аренду, то еще подоходный налог и годовой налог. Но мне даже в голову не приходило, что наши мероприятия могут трактоваться как сдача в аренду, мы же сами на них работали, модерировали», - заявила Слуцкая.

«За пять лет нам насчитали разницу налогов, это и было суммой нам выставлено, мы все выплатили», - уточнила она.

Арестованные в конце 22 декабря 2020 года по обвинению в неуплате налогов руководство и сотрудники «Press Club Belarus» Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий и коллеги Сергей Ольшевский, Алла Шарко вышли на свободу 19 августа 2021 года.

За решеткой осталась еще один фигурант этого дела, бывший сотрудник госТВ Ксения Луцкина, которая отказалась писать прошение о помиловании.

«Ксения очень искусственно была привязана к нашему делу. Она не является нашим сотрудником, я до следствия видела Ксению лишь пару раз, она была участником нашего хакатона. К тому же, в 2019 году и ранее, за который было предъявлено обвинение, я вообще не знала о ее существовании. Насколько я понимаю, ей тоже делалось такое предложение. Мне удалось с ней перекинуться словами, она сказала, что не может признавать вину в том, к чему она не имеет вообще никакого отношение. Это ее позиция, ее право», - пояснила Слуцкая.