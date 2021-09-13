СК РБ подозревает представителей телеканала "Белсат" в уклонении от уплаты налогов

Следственный комитет РБ утверждает, что возбужденное в отношении должностных лиц польского телеканала "Белсат" уголовное дело никак не связано с политикой.

По словам начальника управления СК по Минску Сергея Паско, дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов.

"Мы буквально накануне возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами "Белсата". Это чисто экономическая статья, ничего с политикой здесь не связано", - сказал он.

Вместе с тем, представитель СК сообщил, что в работе следователей находятся материалы о деструктивной деятельности "Белсата".