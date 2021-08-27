Следственный комитет обвинил руководство БелаПАН в уклонении от уплаты налогов

Следственный комитет Беларуси обвинил руководство БелаПАН в недоплате налогов на сумму более 100 тыс. рублей.

«Согласно акту проведенной проверки руководителями БелаПАН в период с июня 2018 по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении СК РБ.

На основании собранных материалов УСК по городу Минску в отношении Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Ирины Левшиной, а также иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«Указанные лица содержатся под стражей», - также сказано в сообщении.

Сотрудники агентства БелаПАН были задержаны 18 августа 2021 года.