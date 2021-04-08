Кремль разрешил Лаврову использовать «любой лексикон» по отношению к США

Для описания политики США можно использовать «фактически любой лексикон», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, согласен ли Кремль с оценкой американской политики, которую министр иностранных дел Сергей Лавров описал словом «тупая». Песков считает, что использование таких слов сделала возможным сама суть политики США по отношению к России.

«Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбие политики США в отношении нашей страны делают возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику», — цитирует Пескова «Интерфакс».

«Министр, как всегда, меток в своих формулировках», — добавил представитель Кремля.

Ранее глава МИД России заявил, что Москва ответит на любые недружественные шаги со стороны США, назвав при этом проводимую США политику по отношению к РФ «тупиковой, может быть, даже тупой».