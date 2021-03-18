Россия отозвала своего посла в США после слов Байдена о Путине

Россия вызвала своего посла в США Анатолия Антонова для консультаций о будущем отношений России и США, сообщила в среду вечером представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», — сообщила Захарова.

Она утверждает, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить «необратимой деградации» отношений с США, «если американцы осознают связанные с этим риски».

В консультациях с послом будут принимать участие другие профильные ведомства.

В среду президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что считает Путина «убийцей».